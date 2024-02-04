Какие сегодня, 5 февраля 2024 года, отмечают праздники: Всемирный день Нутеллы, День Рунеберга и День святой Агаты Ирина ЛысенкоКакие уникальные праздники отмечаются в мире и РФ в понедельник, 5 февраля 2024 года? Это действительно интересно узнать, так как они являются очень необычными.
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