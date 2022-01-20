Терапевт дала советы по полезному закаливанию

Укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ организма, меньше болеть ОРВИ, а также наладить режим и качество сна можно с помощью закаливания холодной водой, для достижения полезного эффекта для здоровья, нужно следовать определенным правилам.
Укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ организма, меньше болеть ОРВИ, а также наладить режим и качество сна можно с помощью закаливания холодной водой, для достижения полезного эффекта для здоровья, нужно следовать определенным правилам.
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