FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Скажите проще. Жуликов много. Сверху до низу цепочка.Почему в РФ не ст...
  • Татьяна
    Обычная стандартная барышня...18 лет назад эту ...
  • Зоя Жук
    Гениальная фотография девочки и безобразные фото сегодня. Из них даже не понятно как она на самом деле выглядит сейча...18 лет назад эту ...

iPhone 17 Air получит чехол-аккумулятор из-за рекордно низкой автономности

iPhone 17 Air получит чехол-аккумулятор из-за рекордно низкой автономности

По данным The Information, смартфон показал худшие результаты по автономности среди всех iPhone: по внутренним тестам, лишь 60–70% пользователей могут дотянуть день без подзарядки (у других моделей — 80–90%).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх