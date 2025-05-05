iPhone 17 Air получит чехол-аккумулятор из-за рекордно низкой автономности

По данным The Information, смартфон показал худшие результаты по автономности среди всех iPhone: по внутренним тестам, лишь 60–70% пользователей могут дотянуть день без подзарядки (у других моделей — 80–90%).
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