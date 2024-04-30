Мигранты штурмуют Мариуполь: Российские застройщики играют на стороне Киева

Нужен хотя бы временный Указ Путина о о прекращении приема любых мигрантов на территорию РФ, включая еще не оформленных, но находящихся уже на земле РФ - этих временно хотя бы возвращать в свои страны

ЕБ

Елена Бреслова

почему Хуснуллин ещё не повешен, ну хотя бы снят и отправлен на зону?! рпять как с чубайсом?! "у меня к нему нет вопросов"?! автор не пишет, но сами мариупольцы готовы были восстанавливать свой город, но на стройки их не брали - спасибо хуснуллину, сначала загадил Россию, теперь кинулся загаживать Донбасс! выродок!!!