Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • валерий двойнишников
    Приветсвую тебя, замполит Помойлов! Вижу вышел из запоя. Нагнетай, весели народ на МТРоссия заморозила...
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    Не статейка, а АБСОЛЮТНЫЙ БРЕД!Россия заморозила...
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    какие они звезды для простого народа они моральные уроды и психически неадекватно вы посмотрите как они ведут  как ур...В России изменило...

Мигранты штурмуют Мариуполь: Российские застройщики играют на стороне Киева

Мигранты штурмуют Мариуполь: Российские застройщики играют на стороне Киева

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Вчера 90K прочитали Проблема с мигрантами распространилась на новые регионы России.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Нужен хотя бы временный Указ Путина о о прекращении приема любых мигрантов на территорию РФ, включая еще не оформленных, но находящихся уже на земле РФ - этих временно хотя бы возвращать в свои страны
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8 час.
ЕБ
Елена Бреслова
почему Хуснуллин ещё не повешен, ну хотя бы снят и отправлен на зону?! рпять как с чубайсом?! &quot;у меня к нему нет вопросов&quot;?! автор не пишет, но сами мариупольцы готовы были восстанавливать свой город, но на стройки их не брали - спасибо хуснуллину, сначала загадил Россию, теперь кинулся загаживать Донбасс! выродок!!!
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8 час.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!! Зато - &quot;лепший друг&quot;... И, слышно, его готовят к какому-то ЕГО заместителю...
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8 час.

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