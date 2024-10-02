«Не мы прервали отношения»: в Совфеде ответили на призыв Помпео вернуть РФ в западную экономику

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление бывшего госсекретаря США и экс-главы ЦРУ Майка Помпео о необходимости «вернуть Россию» в европейскую экономику.
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