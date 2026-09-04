В США готовятся казнить первую женщину за 207 лет

Криста Пайк почти 30 лет ждала казни за убийство, во время которого она хранила череп жертвы как трофей.
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