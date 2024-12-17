Кемеровчанина будут судить за убийство собутыльника

Как сообщили в отделе по работе со СМ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 17 декабря, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за совершение особо тяжкого преступления жителя областного центра.
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