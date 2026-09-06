❗️⚡️MESH-сеть для барражирующих боеприпасов-камикадзе обеспечивает самоорганизующуюся маршрутизацию данных между несколькими беспилотными аппаратами и наземной станцией.
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