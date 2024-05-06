В России будут отмечать День математика

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить праздник — День математика, официальный документ об этом министерство просвещения должно оформить в течение двух месяцев, сообщается на сайте правительства РФ.
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