Вице-премьер Татарстана в ЛНР Аглиуллин обозначил план работ для коммунальщиков

Заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин вместе с первым заместителем министра строительства РТ Алексеем Фроловым провели рабочее совещание с представителями администрации и ЖЭК подшефного Лисичанска.
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