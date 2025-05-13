Журналисты из стран СНГ посетили в Минске уникальный музей 

Участники пресс-тура из стран СНГ посетили в Минске уникальный музей - Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – первый в мире, посвященный самой кровопролитной войне ХХ века, и единственный в Беларуси, созданный в годы фашистской оккупации.
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