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ИА Регнум

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Посольство РФ пожелало Венгрии найти нефть и газ «с ароматом демократии»

Посольство РФ пожелало Венгрии найти нефть и газ «с ароматом демократии»

Посольство России в Венгрии пожелало Будапешту и Риге поставок нефти и природного газа «с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии» на фоне обсуждения странами энергетического сотрудничества.

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