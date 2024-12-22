Единогласное решение: Усик и во втором бою был сильнее Фьюри

Усик победил Фьюри во второй раз, сохранив титулы чемпиона мира В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в главном боксерском поединке года украинец Александр Усик во второй раз был сильнее британца Тайсона Фьюри и сохранил за собой звание чемпиона мира WBA-Super, WBO, IBO, The Ring и WBC.