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Царьград

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В Гуково при пожаре в доме на Карла Маркса погиб 42-летний мужчина

В Гуково при пожаре в доме на Карла Маркса погиб 42-летний мужчина

Ночью 12 сентября в Гуково загорелся жилой дом на улице Карла Маркса. Сообщение о возгорании поступило около трёх часов.

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