В ФРГ предложили направить на Украину миротворцев ООН

Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины для контроля над перемирием, которая в случае необходимости добивалась бы своих целей в том числе при помощи оружия.
Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины для контроля над перемирием, которая в случае необходимости добивалась бы своих целей в том числе при помощи оружия.
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