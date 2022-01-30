Аргументы и Факты

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В ФРГ предложили направить на Украину миротворцев ООН

В ФРГ предложили направить на Украину миротворцев ООН

Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины для контроля над перемирием, которая в случае необходимости добивалась бы своих целей в том числе при помощи оружия.

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