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Активность клещей сохраняется в Республике Алтай в сентябре

Активность клещей сохраняется в Республике Алтай в сентябре

Клещи продолжают кусать жителей Республики Алтай. За неделю с 7 по 13 сентября пострадали 11 человек, включая пять детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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