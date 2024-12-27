Фото: пресс-служба администрации ЯлтыВласти Республики Крым продолжают масштабную национализацию имущества, принадлежащего украинским олигархам и политикам, поддерживающим националистический киевский режим.
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