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Крымское информационное агентство

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  • F I
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Украинские олигархи «спонсируют» в Крыму ремонт дворов, новые подстанции и детские площадки

Украинские олигархи «спонсируют» в Крыму ремонт дворов, новые подстанции и детские площадки

Фото: пресс-служба администрации ЯлтыВласти Республики Крым продолжают масштабную национализацию имущества, принадлежащего украинским олигархам и политикам, поддерживающим националистический киевский режим.

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