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ЦБ определился с видами кредитов, выдачу которых сможет ограничить

Центробанк опубликовал список кредитных розничных продуктов, по которым получил возможность с апреля 2025 года вводить количественные ограничения — макропруденциальные лимиты, говорится в материалах регулятора .

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