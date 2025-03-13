ЦБ определился с видами кредитов, выдачу которых сможет ограничить

Центробанк опубликовал список кредитных розничных продуктов, по которым получил возможность с апреля 2025 года вводить количественные ограничения — макропруденциальные лимиты, говорится в материалах регулятора .
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