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Военнослужащий пострадал при взрыве возле здания ТЦК во Львовской области

Военнослужащий пострадал при взрыве возле здания ТЦК во Львовской области

В Николаеве Львовской области возле здания ТЦК прогремел взрыв, пострадал военнослужащий. Об этом сообщили в областном военкомате.

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