В роли стороннего наблюдателя

Первые комментарии в европейских СМИ показывают, что они в растерянности и пока просто не знают, какие оценки давать заявлению президента Владимира Путина о согласии на 30-дневное перемирие, которое он озвучил на пресс-конференции в Москве, и сообщениям о переговорах в российской столице спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии