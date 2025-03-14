В роли стороннего наблюдателя

Первые комментарии в европейских СМИ показывают, что они в растерянности и пока просто не знают, какие оценки давать заявлению президента Владимира Путина о согласии на 30-дневное перемирие, которое он озвучил на пресс-конференции в Москве, и сообщениям о переговорах в российской столице спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа.