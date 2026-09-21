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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев про обмен Яковлева на Яремчука: «Если один тренер не видел Алексея в команде и не считает помощником, то в «Торпедо» его тренер хорошо знает. Хорошая сделка для обеих сторон»

Агент нападающего Алексея Яковлева Шуми Бабаев прокомментировал обмен своего клиента из « Сибири » в « Торпедо » на  Александра Яремчука .

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