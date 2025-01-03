Global Look Press/Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, выдвинул лидерам стран Евросоюза ультиматум – он вернет беженцев в свою страну, если они передадут дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО).