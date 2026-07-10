«Послание ясно»: зарубежный журналист раскрыл ужас киевского режима

Политика как она есть

Массированные российские удары возмездия по стратегическим объектам ВСУ в Киеве и других регионах наглядно продемонстрировали полное превосходство Москвы и ее способность диктовать условия на поле боя, развеяв любые надежды Запада на перелом в конфликте.