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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Раённае аб´яднанне прафсаюзаў падвяло вынікі работы за 5 год.

Раённае аб´яднанне прафсаюзаў падвяло вынікі работы за 5 год.

Канферэнцыя Бабруйскага раённага аб´яднання прафсаюзаў прайшла 22 кастрычніка ў Цэнтры культуры. Удзел у мерапрыемстве прынялі намеснік старшыні Магілёўскага абласнога аб´яднання прафсаюзаў Таццяна Лаукманіс і памочнік пракурора Бабруйскага раёна Віталь Сідзюк.

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