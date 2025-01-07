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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захаркин считает, что на России не скажется простой без МЧМ: «Много молодых ребят идут в правильном направлении. Они встроены в современный хоккей и быстро начнут бороться за призы»

Турнир выиграла сборная США, которая обыграла команду Финляндии (4:3 ОТ) в овертайме. – Кто-то вас удивил на МЧМ? – Не думаю, что меня кто-то удивил.

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