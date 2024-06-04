Алхимия - удивительная «наука», прошедшая сквозь века

В поисках философского камня. | Фото: youtube.com. В поисках вечной молодости, благородного золота и философского камня ученые мужи древности тратили много сил и энергии, изучая алхимию – одну из древнейших наук.
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