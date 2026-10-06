Не договорился: на юге России инспектор ДПС не взял взятку от водителя. Теперь судьбу нарушителя ПДД решит суд

Не договорился: на юге России инспектор ДПС не взял взятку от водителя. Теперь судьбу нарушителя ПДД решит судВ Ростовской области завершено расследование в отношении 43-летнего мужчины, который пытался откупиться от сотрудника ДПС.
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