Ignio.com Овен. Еженедельный эротический гороскоп за 9 - 15 июня

Овны на этой неделе склонны использовать секс в качестве мести – и их это совершенно не смущает. Даже если вас уличат в не слишком-то моральном поведении, вам будет все равно, вы и глазом не моргнете! Главное, что вы смогли постоять за себя и показать обидчикам, где раки зимуют!.