Новые ракеты разбили точки пуска дронов по РФ: главная новость СВО 24 июля

Российские военные продолжают уверенное продвижение на харьковском направлении. ВС РФ наносят удары по военным целям в Харькове и его пригородах, в том числе с использованием ракет «Бандеролей», отметил в эксклюзивном комментарии aif.
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