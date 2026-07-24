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Аргументы и Факты

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Новые ракеты разбили точки пуска дронов по РФ: главная новость СВО 24 июля

Новые ракеты разбили точки пуска дронов по РФ: главная новость СВО 24 июля

Российские военные продолжают уверенное продвижение на харьковском направлении. ВС РФ наносят удары по военным целям в Харькове и его пригородах, в том числе с использованием ракет «Бандеролей», отметил в эксклюзивном комментарии aif.

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