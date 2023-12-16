Вильфанд пообещал москвичам комфортную зимнюю погоду в субботу

ТАСС/Валерий Шарифулин В субботу, 16 декабря, в Москве ожидается комфортная зимняя погода почти без осадков, днем будет около минус пяти градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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