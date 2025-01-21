В политическом ток-шоу Владимира Соловьёва депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв говорил и о проблемах фронта, и о ситуации в регионах России.
"Саботаж": 10-минутная речь генерала Гурулёва уместилась бы в одно слово
Комментарии
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зуфар юсупов
Прочубайсов, это на втором плане. На первом плане нужно ввести уголовную ответственность действующих государственных чиновников за дезинформацию центров принятия решений не только в вопросах войны и обороны, но и в первую очередь в вопросах промышленного развития страны. А по государственным ворам, это уже другая статья. И здесь в первую очередь брать за жабры действующих чиновников безо всякой жалости. Иначе пропасть.
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18 час.
АндрейБорков
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18 час.
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