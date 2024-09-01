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Комтуа о переходе в КХЛ: «Решил, что это лучший вариант для меня. Все пожелали удачи, никто не говорил негатива»

25-летний форвард подписал контракт на год с московским «Динамо» в это межсезонье. «Все мне пожелали удачи и получать удовольствие от хоккея, никто не говорил мне негатива.

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