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Аргументы недели

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Иран получит 400 китайских ПЗРК в ближайшие недели — Reuters

Иран получит 400 китайских ПЗРК в ближайшие недели — Reuters

Ожидается, что уже в ближайшие недели Иран получит первую партию из 400 китайских переносных зенитных ракетных комплексов, сообщает Reuters.

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