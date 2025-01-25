Возможен ли бунт мигрантов в России?

Юрий Николаев

Статья правильная, но бесполезная. Ни правительство, ни гос. дума не слышат и НЕ ХОТЯТ слышать ничего подобного! Но за то ужесточают наказания против Народа России за так называемые разжигания ненависти. А на счёт бунтов, даже не сомневаюсь в этом. Западные спец. службы именно к этому ведут этот мигрантский скот. Они нас ЛЮТО ненавидят, поэтому БУДУТ бунты, КРОВАВЫЕ бунты с множеством жертв. Но только наше правительство это не коснётся (они за высоким забором) а коснётся это НАС простой Народ России.