Виктор Анисимов Возможны ли мигрантские бунты в России, такие какие были в своё время во Франции? Возможны, и не только возможны, но и неизбежны если наши власти не предпримут срочных мер по обузданию мигрантов, и прекращению неконтролируемой миграции в Россию с республик СрАзии и Закавказья.
Возможен ли бунт мигрантов в России?
Комментарии
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Юрий Николаев
Статья правильная, но бесполезная. Ни правительство, ни гос. дума не слышат и НЕ ХОТЯТ слышать ничего подобного! Но за то ужесточают наказания против Народа России за так называемые разжигания ненависти. А на счёт бунтов, даже не сомневаюсь в этом. Западные спец. службы именно к этому ведут этот мигрантский скот. Они нас ЛЮТО ненавидят, поэтому БУДУТ бунты, КРОВАВЫЕ бунты с множеством жертв. Но только наше правительство это не коснётся (они за высоким забором) а коснётся это НАС простой Народ России.
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18 час.
Леонид Никулин
пока воруют сами русские чиновники и власть продажна-ничего не изменится..
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9 час.
вд
валерий двойнишников
Он уже стучится в каждую российскую семью. У них нет телохранителей, закрытых территорий, как у власть имущих. Поэтому им нас никогда не понять...
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4 час.
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