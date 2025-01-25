СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Он уже стучится в каждую российскую семью. У них нет телохранителей, закрытых территорий, как у власть имущих. Поэтом...Возможен ли бунт ...
  • Александр Салтановский
    А ещё пороха производят из льна, так же получаются более энергоёмкими, чем пороха на основе хлопка!Конопля Сталина п...
  • Александр Зиборов
    Когда будут ответки не только марионеткам, но и кукловодам?.. Нужно ликвидировать киевскую верхушку, начать отвечать ..."Будет ли в ответ...

Возможен ли бунт мигрантов в России?

Возможен ли бунт мигрантов в России?

Виктор Анисимов  Возможны ли мигрантские бунты в России, такие какие были в своё время во Франции? Возможны, и не только возможны, но и неизбежны если наши власти не предпримут срочных мер по обузданию мигрантов, и прекращению неконтролируемой миграции в Россию с республик СрАзии и Закавказья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Николаев
Статья правильная, но бесполезная. Ни правительство, ни гос. дума не слышат и НЕ ХОТЯТ слышать ничего подобного! Но за то ужесточают наказания против Народа России за так называемые разжигания ненависти.  А на счёт бунтов, даже не сомневаюсь в этом. Западные спец. службы именно к этому ведут этот мигрантский скот. Они нас ЛЮТО ненавидят, поэтому БУДУТ бунты, КРОВАВЫЕ бунты с множеством жертв. Но только наше правительство это не коснётся (они за высоким забором) а коснётся это НАС простой Народ России.
Ответить
18 час.
Леонид Никулин
пока воруют сами русские  чиновники и власть продажна-ничего не изменится..
Ответить
9 час.
вд
валерий двойнишников
Он уже стучится в каждую российскую семью. У них нет телохранителей, закрытых территорий, как у власть имущих. Поэтому им нас никогда не понять...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх