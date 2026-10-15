Картина русского художника Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка в Лондоне за более чем 31,5 миллиона фунтов стерлингов — порядка 3,5 миллиарда рублей.
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