Пугачеву и иногента Галкина хотят лишить родительских прав

Фото: Соцсети Общественные активисты из движения «Ветераны России» обратились к детскому омбудсмену с требованием лишить пару родительских прав на основании того, что дети Лиза и Гарри не ведут «нормальную жизнь».
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