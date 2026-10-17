Чиновники ЕС жалуются на восточную хитрость: Азиаты плохо давят на Россию На словах Казахстан, Турция, ОАЭ, Узбекистан поддерживают санкции против РФ, а на деле ловко извлекают свою выгоду Евгений Берсенев Фото: Igor Russak / dpa / Global Look Press Материал комментируют: Максим Чирков Михаил Нейжмаков Большинство государств мира не считают для себя нужным соблюдать введенные антироссийские рестрикции, с таким признанием на Варшавском форуме по безопасности выступил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.