Майя Санду: "На референдуме осенью народ  решит судьбу страны" 

На референдуме этой осенью народ Молдовы решит судьбу страны на ближайшие десятилетия. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, напомнив, что 34 года назад, 23 июня 1990 года депутаты Верховного Совета Молдавской Советской Социалистической Республики приняли Декларацию о суверенитете - документ, проложивший путь к независимости, демократии и верховенству закона.
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