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Спички - не игрушка

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Немцев бесят весёлые украинские болельщики – беглый аферист Кох

Немцев бесят весёлые украинские болельщики – беглый аферист Кох

Отношение европейцев к украинским беженцам меняется в худшую сторону. Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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