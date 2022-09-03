Джабаров: уход Кадырова с поста главы Чечни стал бы потерей для России

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Российской Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для чеченского народа и России в целом, жители будут против.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Российской Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для чеченского народа и России в целом, жители будут против.
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