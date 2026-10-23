Захарова: Россия ждёт от Казахстана разъяснений по новым правилам въезда Россия рассчитывает на дополнительные разъяснения Казахстана по новым правилам въезда, которые затрагивают граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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надо не ждать, а отвечать минимум зеркально и + экономические санкции.
Если уж со своими собственными бывшими республиками всё прое#али, то куда уж нам вообще в большую дипломатию лезть?
PS на массовую депортацию казахов из России конечно можно не рассчитывать? "Мы же не такие" б****