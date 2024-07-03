МВД предложило наделить ФСБ и МИД правом изымать паспорта

Законопроект, который в том числе предполагает наделение ФСБ и МИД России правом изымать в ряде случаев паспорта, разработало МВД РФ, сообщила замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова в интервью, опубликованном 3 июля «Российской газетой».
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