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Байден пообещал объединить Европу и подавить Россию

Байден пообещал объединить Европу и подавить Россию

Действующий президент США Джо Байден собрался на второй срок. По его словам, он хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке и объединить Европу, чтобы подавить «российский режим», заявления он сделал в интервью CBS.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Самое интересное как это зомби будет делать этот мир лучше? Всех сделает покойниками всё равно ему скоро подыхать.
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