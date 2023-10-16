Байден пообещал объединить Европу и подавить Россию

Действующий президент США Джо Байден собрался на второй срок. По его словам, он хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке и объединить Европу, чтобы подавить «российский режим», заявления он сделал в интервью CBS.
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