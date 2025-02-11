CNN предрек развитие диалога Путина и Трампа без участия Зеленского

В вопросе урегулирования конфликта на Украине президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не будут ориентироваться на украинского президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии