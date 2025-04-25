В Казани в Международном конгрессе по пластической, реконструктивной и эстетической медицине приняли участие более 2 тыс. человек

Новые технологии на страже красоты. Пластические хирурги из 22 стран мира собрались в Казани. В центре внимания — применение искусственного интеллекта в методах избавления от дефектов или в эстетических операциях.
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