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«Локомотив» предложил Олейникову 20 млн рублей подъемных и 4 млн в месяц. Сторона вингера хочет 50 млн и 5 млн

« Локомотив » предложил 120 миллионов рублей (примерно 1,2 миллиона евро – Спортс’‘) за трансфер вингера « Крыльев Советов » Ивана Олейникова .

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