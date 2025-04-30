iXBT назвал основные причины торможения Android-гаджетов

В условиях стремительно развивающихся технологий пользователи Android-устройств могут столкнуться с падением производительности смартфонов, однако это не всегда означает аппаратный дефект или устаревание гаджета.
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