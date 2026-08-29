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Пятый канал

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Робот-пылесос стал уликой: житель Тайваня получил срок после слежки за женой

Робот-пылесос стал уликой: житель Тайваня получил срок после слежки за женой

На Тайване мужчину приговорили к пяти месяцам тюрьмы за незаконную запись интимного видео своей супруги при помощи робота-пылесоса.

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