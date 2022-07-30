Страна скучной молодости

Среднестатистическое российское кино «о жизни» все чаще представляет собой не полноценную историю, а набор зарисовок, не имеющих ни интересной завязки, ни толковой кульминации, которая бы хоть немного задевала за живое.
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