РОСБАЛТ

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Страна скучной молодости

Страна скучной молодости

Среднестатистическое российское кино «о жизни» все чаще представляет собой не полноценную историю, а набор зарисовок, не имеющих ни интересной завязки, ни толковой кульминации, которая бы хоть немного задевала за живое.

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