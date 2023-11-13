Полиция в Сан-Франциско перекрыла улицы вблизи места проведения форума АТЭС

В Сан-Франциско из-за пропалестинской демонстрации и протестов против проведения мероприятий по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) полицией были перекрыли несколько улиц вблизи Москоне-центра, сообщает ТАСС.