Полиция в Сан-Франциско перекрыла улицы вблизи места проведения форума АТЭС

В Сан-Франциско из-за пропалестинской демонстрации и протестов против проведения мероприятий по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) полицией были перекрыли несколько улиц вблизи Москоне-центра, сообщает ТАСС.
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